Sorelle di Riccione investite dal treno La Procura archivia le indagini

(Di venerdì 13 gennaio 2023) : non si è trattato di suicidio, ma di una fatalità Ladella Repubblica di Rimini hato leper la morte delle duedimorteda unin transito alla stazione diil 31 luglio del 2022. In un primo momento, si era pensato ad un suicidio, con il tentativo di una delle suedi salvare l’altra, ma Giulia e Alessia Pisanu, di 17 e 15 anni sono morte per una tragica fatalità. Le duedi Madonna di Castenaso nel Bolognese non si sono suicidate, né avevano bevuto o assunto droga durante la serata, infatti latrice capo, Elisabetta Melotti ha dichiarato “non sono emersi elementi che potessero far pensare ad un intento ...

Corriere Romagna

