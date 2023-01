Sono sconcertato Open Arms | sfogo durissimo di Salvini | cosa ha scoperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Confermo di essere": Matteoparla dell'udienza celebrata oggi a Palermo per il caso. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha detto di non comprendere come mai solo lui sia sotto processo: "Rischio fino a 15 anni di carcere per il mancato sbarco dalla nave della ong spagnola tra il 14 e il 20 agosto 2019, nonostante Luciana Lamorgese abbia confermato di aver trattenuto gli immigrati a bordo di una nave in più di una occasione, per esempio sulla Ocean Viking dal 18 al 29 ottobre 2019 in attesa di trovare un accordo con gli altri partner europei. Oppure sulla Alan Kurdi, dal 26 ottobre al 3 novembre 2019". "Eppure - ha proseguito il leader della Lega - soltanto io avevo fatto crollare il numero di arrivi, difendendo i confini ed evitando molte tragedie del mare, ...