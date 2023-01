Sonia Bruganelli attaccata | Maurizio Costanzo la rimprovera?

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mentre continua a sollevare polemiche per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip,è spesso criticata anche per la sua ostentazione del lusso. Le accuse verso la moglie di Bonolis, però, sono partite già in passato…è un personaggio molto criticato e il suo recente lavoro al Grande Fratello Vip non ha fatto che peggiorare le cose, visto che speso i suoi interventi non sono sempre graditi dal pubblico. Anche prima di prendere parte al programma per la seconda volta, tuttavia, la donna aveva sollevato polemiche e accuse. Il motivo? L’ostentazione del lusso che era solita fare sui suoi social. Questa accusa, però, non è nuova per la moglie di Bonolis, che in passato era stata bacchettata da. ...