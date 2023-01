Sondaggi Tp | caro carburante | il 76% degli italiani chiede il ritorno dello sconto sulle accise

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 76%a gran voce al governo di reintrodurre unosui carburanti come quello appena rimosso. Tra questi il 50,8% vorrebbe che il taglio restasse in modo permanente. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 10 e il 12 gennaio. Nelle ultime settimane tv e giornali hanno riportato l’attenzione sull’emergenza Covid dopo che la Cina ha riaperto le frontiere. Per il 33,2% i media stanno trattando questo tema in modo equilibrato, per il 33% lo stanno sottovalutando mentre il 29,3% li accusa di generare eccessivo allarmismo. Fonte: Termometro PoliticoTermometro Politico ha chiesto agli intervistati un’opinione sul concetto di sovranismo. Oltre un italiano su due lo giudica ...

