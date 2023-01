Sondaggi elettorali EMG | Fratelli d’Italia non cresce più

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il partito di maggioranza perde due decimali, è ora al 28,6% A differenza di quanto stimano altri istituti per idi Emg il centrodestra non sembra sfondare in questo periodo. Anzi. Tutti i partiti della coalizione di governo sono in leggero calo.scende di due decimali, andando al 28,6%, quindi ancora lontano dalla soglia del 30%. La Lega, Forza Italia e Noi Moderati lasciano sul terreno ognuno uno 0,1%, e ora sono rispettivamente al 9,2%, al 7% e all’1,4%. Vi sono invece segnali di crescita per i principali partiti dell’opposizione. Nella prima settimana di gennaio hanno guadagnano due decimali sia il Movimento 5 Stelle, ora al 17,5%, che il Pd, al 16,7%. Azione e Italia Viva godono, poi, di un incremento del 0,3% e supera di nuove all’8%, ...