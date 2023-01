Sollevamento pesi | Antonio Urso | “Stiamo facendo pulizia totale dal doping Chi impedisce i controlli viene escluso”

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con Strength2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del. Ospite del nostro Claudio Cavosi è il Presidente della FIPE e segretario generale della IWF,, il quale parla delle novità internazionali soprattutto legate alla lotta contro il. Qual è la situazione attuale? “Quando sono arrivato, ho trovato una situazione che partiva sotto zero. Una situazione diabbandono di una struttura che negli ultimi due anni non ha seguito una linea di programma e non era per nulla rosea. Ma in soli sei mesi abbiamo ristabilito le condizioni ottimali della Federazione Internazionale con l’Agenzia anti-e siamo riusciti anche a fare una serie di operazioni, tra cui quella che ...