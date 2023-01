Solidarietà | consegnati 1 195 Salvamamme Kit Care E centomila euro di beni a chi è in difficoltà

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Kit. Quando il necessario è indispensabile” si chiude con un bilancio più che positivo. Il progetto di, finanziato dalla Regione Lazio con le risorse del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha avuto l’obiettivo di fornire alle persone in– segnalate dalle strutture ospedaliere, dai centri di ricovero e dalla rete di servizi pubblici e privati, ricoverate o in dimissione –di prima necessità e servizi. Complessivamente 1.195 i kit: 184 Kitper le persone anziane, 435 “Cicogna e Bimbi’”, 244 per le donne vittime di violenza, 176 “Back Home’” per una dignitosa dimissione e un rientro a casa in sicurezza, 154 “Ucraina” per i rifugiati. Successo del progetto “Kit ...