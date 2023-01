Solidarietà al carcere di Capodimonte | detenuti incontrano i propri cari VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Laper i più fragili arriva dalla Casa Circondariale di. Questa mattina si è svolta una breve ma intensa cerimonia presso la struttura carceraria di Benevento che si è caratterizzata per la dimostrazione tangibile di vicinanza di una parte almeno di quel mondo ristretto ai bisogni più forti della società civile. La manifestazione, è consistita in un momento di condivisione con le persone care e i, con una tombolata e momenti di gioia. Presenti le associazioni della Consulta delle Donne presieduta da Angela De Nisco, e hanno aderito all’iniziativa odierna anche La Voce delle Donne della presidente Rita Velardi, la Consulta delle Donne di Pietrelcina presieduta da Stefania Gliemo, il Lions Club Benevento Host, il Lions Club Arco di Traiano, i volontari del Fai, ...

anteprima24.it

... 49 anni, da 16 emigrato all'estero, dopo aver scontato alcuni mesi dinel suo Paese per ... Questa unità etra di noi non ha precedenti'. Leggi anche All'attivista iraniana Gohar ...Cospito, detenuto neldi Sassari, è in sciopero della fame da due mesi per protesta contro ... di fronte alle carceri, ed in città tanti striscioni inal compagno Cospito - dicono - ... Solidarietà al carcere di Capodimonte: detenuti incontrano i propri ...