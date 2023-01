Soldini e Maserati in testa a 60 miglia dall’arrivo a Grenada

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nonostante l’avaria, GiovanniMulti70 proseguono inalla RORC Transatlantic Race e vedono l’arrivo, per una vittoria che avrebbe dell’incredibile. L’equipaggio italiano, infatti, si trova a meno di 60dae continua a mantenere a distanza gli inseguitori. Vicini all’arrivo: il racconto di“Continuiamo a correre verso il traguardo con tonnellate di acqua a bordo, che dobbiamo tenere sotto controllo costantemente: per il carico troppo pesante si è rotto il loop del jennaker, che per ora è sul ponte”, ha raccontatosu Facebook. Per fortuna riusciamo ad andare bene anche con la trinca. Oliver ha già pronto un loop nuovo, se cala il vento lo mandiamo ind’albero a sostituire il pezzo e rimettiamo ...