Soldi falsi da Napoli a tutto il mondo | sgominata banda criminale

Today.it

A Napoli 'le menti' del sistema, che aveva diramazioni in tutta Italia e all'estero. Sono stati sequestrati 41 plichi nel momento della ...La banda stampava iad Arzano , comune nella provincia di Napoli. Nel corso delle indagini, i carabinieri sono aiutati sia dalle autorità dei Paesi interessati sia dell'Europol; così si è ... L'affare milionario dei soldi falsi nascosti in pacchi postali Sei persone sono state arrestate a Napoli e per altre due è scattato il divieto di dimora nel capoluogo campano al termine di un'operazione dei carabinieri ...Banconote false spedite all’interno di giocattoli, traffici nel dark web, affari vorticosi tra diversi Paesi: è un’operazione complessa, avviata nel 2018, quella che si è conclusa oggi, venerdì, con l ...