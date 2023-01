Corriere dello Sport

Con i bonus comunquesupererebbe i 5 milioni in due anni. La richiesta del procuratore dell'inglese sarebbe più alta: un triennale a quelle cifre, oppure un biennale con un ingaggio più alto.(63 Boer, 99 Svilar, 6, 17 Vina, 20 Camara, 62 Volpato, 11 Belotti, 14, 18 Solbakken). All.: Mourinho. Genoa (3 - 5 - 2) : J. Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, ... Smalling, Shomurodov e Karsdorp: tutte le novità sul mercato della Roma Il mercato della Roma inizia ad entrare nel vivo. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha fatto tappa a Trigoria l’agente di Chris Smalling. Come noto, il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023 ...Le pagelle di Roma-Genoa 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Primo tempo ricco di occasioni per i giallorossi, ma il Grif ...