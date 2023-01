Skriniar verso l' addio? Ecco perché può lasciare l' Inter

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Continua il tira e molla per il rinnovo del contratto del difensore slovacco. L'ennesimo rinvio fa aumentare il pessimismo della società nerazzurra

Fantacalcio ®

Db Milano 01/10/2022 - campionato di calcio serie A / Inter - Roma / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Milan- Samir Handanovic - Francesco Acerbie l'Inter vannol'......i punti di vista e dando una svolta improvvisa ad un Campionato che sembrava già indirizzato... E con alcuni dei giocatori più rappresentativi delle due franchigie comee Leao in totale ... Calciomercato Inter, Skriniar verso l'addio: il difensore saluta già a gennaio Škriniar si allontana Lo striscione dei tifosi dell’Inter nella gara contro il Monza aveva testimoniato una volta di più l’affetto del popolo nerazzurro per Milan Škriniar. La telenovela per il rinnov ...Le ultime di calciomercato Inter, con focus sul reparto arretrato della squadra di Inzaghi attesa domani dal Verona prima della Supercoppa ...