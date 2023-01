Skeleton | Coppa del Mondo Altenberg | doppietta tedesca | Fumagalli 18esima e Margaglio out

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dominio tedesco nel singolo femminile indeldiad, in Germania. La padrona di casa Tina Hermann ha trionfato in 1’56?23, ben 1?04 più veloce della connazionale Susanne Kreher. A completare il podio è stata l’olandese Kimberley Bos, terza a 1?22. Alessandraha chiuso inposizione, mentre Valentinasi è ribaltata durante la prima run senza conseguenze. Il prossimo impegno didel– valido anche per i campionati Europei – è il 20 gennaio sempre ad. SportFace.

SPORTFACE.IT

Ottavo posto per Amedeo Bagnis nella prova maschile della tappa didel mondo di Winterberg 2023 di. L'azzurro, nono dopo la prima manche, migliora leggermente la propria posizione e chiude in ottava piazza, con un crono complessivo di 1:55.14 e a +0.Manca sempre meno all'esordio stagionale indel Mondo della squadra diguidata da Maurizio Oioli . Gli azzurri saranno impegnati sul budello di Winterberg , in Germania, nella giornata di venerdì 6 gennaio. Gli atleti ... Skeleton, Coppa del Mondo Altenberg: doppietta tedesca, Fumagalli ... Doppietta tedesca nel singolo femminile in Coppa del mondo di skeleton ad Altenberg, in Germania. La padrona di casa Tina Hermann si è presa di forza la vittoria, fermando il cronometro sul tempo di 1 ...Tina Hermann prosegue nella sua grande annata e si aggiudica anche la prima tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton femminile 2023. Sul budello della Sassonia le padr ...