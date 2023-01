Sito INPS non funziona il 13 gennaio per alcuni | numeri assistenza per tutti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ci sono dei problemi che non possono essere ignorati: ilnonoggi 13per un numero non precisato di utenti ma non proprio esiguo. Ci sono delle difficoltà di accesso al portale dell’ente previdenziale e per questo motivo è il caso di fornire anche i contatti dell’che potrebbero tornare utili in numerose occasioni. In che modo ilnonin questa prima parte di questo venerdì? L’immagine di inizio articolo mostra una chermata di errore visualizzata al tentativo di raggiungimento delappunto. Nonostante l’indirizzo venga compilato in modo corretto nella barra dell’URL, la piattaforma non è per nulla raggiungibile. La situazione appare preoccupante anche ...