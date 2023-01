Sindrome dell’impostore | ecco quanti soldi ti costa “non sentirti all’altezza”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La percezione di non meritare la posizione lavorativa e il tipo di vita che abbiamo non solo influisce sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere, ma può anche danneggiare il nostro conto in banca. Laè ormai molto conosciuta. Si tratta di una sensazione di inadeguatezza che può nascere nella mente di una persona quando crede che tutti gli altri si siano guadagnati ciò che hanno tranne lei. E il timore di essere “scoperti” per quello che si è realmente è sempre presente, per questo si tende a essere sempre all’erta. Questacolpisce si agli uomini che le donne (ma in misura maggiore queste ultime) e secondo il The Journal of Behavioral Science colpisce circa il 70% dei lavoratori. Non si tratta di una vera e propria patologia ma può comunque compromettere in modo significativo la qualità della ...