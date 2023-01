Silverstone e l' idea di un week end lungo

Formula1 Web Magazine

, storicamente appuntamento con un pubblico pregiato, perché competente della materia , la direzione dell'impianto gestito dal BRDC si gode un successo di presenze che si è trasformato ...Dopo un lunghissimo tira e molla, passato anche per le vie legali, aè approdato - tra ... [che] è stata tutta una mia- ha ironizzato Fallows in merito alla RB18 guidata da Verstappen,... GP Gran Bretagna, idea rivoluzionaria da Silverstone: Pringle vuole allungare il weekend. I dettagli Il promoter del GP di Gran Bretagna lavora con la F1 per offrire ai tifosi maggiore azione in pista, prodromica alle sessioni ufficiali ...We often think of thieves as subtle, but this one New Jersey woman blows any idea of stealth we had way out of the park. Somehow being able to switch a valuable ring with a less valuable one without ...