Siena | violentata a 12 anni in discoteca L’appello dei familiari | “Chi sa | parli”

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 gennaio 2023)inad appena 12: è la denuncia dei parenti di una ragazzina della periferia di, che in un post su Instagram chiedono di abbattere il muro di omertà intorno alla vicenda: “Se avete visto o sapete qualcosa parlate. Questa ragazza era sotto alcol… Non abbiate paura”. I fatti risalirebbero alla notte tra il 5 e il 6 gennaio: la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, sono ancora in corso le indagini della polizia. Da alcuni post pubblicati nei giorni scorsi sui social pare che la 12enne fosse incosciente al momento della violenza, perché sotto effetto di alcool o droga. Circostanza che costituirebbe un’aggravante per il presunto aggressore. La molestia sarebbe avvenuta in un locale dove le donne pagano soltanto un euro per entrare, forse nei bagni. “Non ci sono telecamere dentro il ...