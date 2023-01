Si ferma l’imbattibilità della Juve a 8 partite

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sia 680 minutidi Szczesny e a 734 qualle generale: dopo 8e 14 minuti latorna a prendere gol in campionato. Prima di Victor Osimhen l’ultimo a segnare ai bianconeri in Serie A era stato Brahim Diaz in Milan-2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.