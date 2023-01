Si è spenta a 54 anni l’unica figlia di Elvis Presley | Lisa Marie

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È venuta a mancare nella nottesi èa 54di, cantante, è venuta a mancare nella notte dopo che nella giornata di ieri era stata ricoverata per un arresto cardiaco. A dare l’annuncio la madre, Priscilla di 77, con un comunicato stampa: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissimaci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”. A trovarla in condizioni critiche e priva di senso prima la domestica e poi l’ex marito Danny Keough che viveva con loro. L’uomo aveva accompagnato i figli a scuola e tornato ha ...

Tag24

È lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: la figlia di Elvis si èa soli 54dopo un arresto cardiaco. Momenti di grande dolore per la famiglia Presley, Lisa Marie , figlia dell'indimenticato Elvis Presley , è morta giovanissima in seguito ad un attacco ...Commenta per primo Lisa Marie Presley è morta a 54. L'unica figlia del cantante Elvis si èin ospedale dopo un infarto. Questa settimana aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globe Awards a Beverly Hills (dove l'attore Austin Butler ... Morta Lisa Marie Presley malore, la figlia di Elvis aveva 54 anni Treia (Mc).- Chi non vorrebbe vivere a 108 anni come Ida Impecora, la nonnina più longeva della città, che da ben trent'anni risiede nella casa di riposo di Treia Nata a Valfornace, il 12 gennaio 19 ...Il sindaco ha formulato gli auguri, da parte di tutta la Comunità, alla signora per questo splendido traguardo e le ha consegnato una targa augurale e delle rose ...