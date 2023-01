(Di venerdì 13 gennaio 2023) Calato il sipario sulla prima giornata2023 di. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di(Polonia), è stato un day-1 particolarmente intenso che prevedeva le seguenti specialità: 1500 metri donne/uomini; 500 metri donne/uomini; 1000 metri donne/uomini; staffetta mista; staffetta maschile. L’Italia, da questo punto di vista, ha risposto in maniera. Nei 1500 metri femminili Arianna(2:51.593) e Gloria Ioriatti (2:51.661) hanno staccato il biglietto per le semifinali, ottenendo il secondo e terzo posto della batteria alle spalle della polacca Kamila Stormowska (2:51.502). Obiettivo centrato anche da Elisa Confortola (2:31.994), seconda nella heat n.5 alle spalle dell’ungherese Petra Jaszapati (2:31.761). Percorso ...

Il programma, con l'orario e la diretta streaming della prima giornata agli Europei 2023 di. Tutto pronto nell'anello di ghiaccio di Gdansk, in Polonia, per la rassegna continentale. Queste le gare previste oggi: Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri donne e uomini; quarti di ... Short track, Pietro Sighel guida un'Italia convincente nel primo giorno degli Europei a Danzica Calato il sipario sulla prima giornata degli Europei 2023 di short track. Sull'anello di ghiaccio dell'Hala Olivia di Danzica (Polonia), è stato un day-1 particolarmente intenso che prevedeva le segue ...