Short track | Europei 2023 | l’Italia parte bene con staffette e Sighel Fuori solo Spechenhauser nei 1000m

Sono partiti in mattinata gli Europei di2023 a Danzica , in Polonia, in programma dal 15 al 17 gennaio. La prima giornata è favorevole agli azzurri che portano le staffette in semifinale e si godono tutti i portacolori al turno ...La diretta testuale della prima giornata agli Europei 2023 di. Tutto pronto nell'anello di ghiaccio di Gdansk, in Polonia, per la rassegna continentale. Queste le gare previste oggi: Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri donne e uomini; quarti di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport b ...Calato il sipario sulla prima giornata degli Europei 2023 di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), è stato un day-1 particolarmente intenso che prevedeva le segue ...