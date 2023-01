Shoah | Valditara | “Firmato patto per promuovere nelle scuole italiane iniziative contro l’antisemitismo”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Oggi alla sinagoga Remah di Cracovia il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppehaun protocollo di intenti fra il Ministero e l’UCEI che sancisce la collaborazione perche contrastino. Alla cerimonia hanno partecipato Noemi di Segni, presidente dell’UCEI, e Ariel Finzi, rabbino capo della comunità ebraica di Torino. “Quando avevo 21 anni“, ha raccontato il Ministro, “il viaggio della memoria non si faceva, io me lo feci da solo, al campo di Dachau, e toccai con mano gli abissi cui può arrivare la depravazione dell’essere umano. Nel 2000 da assessore provinciale a Milano organizzai un incon gli studenti e Liliana ...

