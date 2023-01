Shakira lo asfalta nella sua nuova canzone | Piqué ribatte | “La vita è una cosa meravigliosa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il botta e risposta a distanza tracontinua. Dopo l’uscita del suo nuovo singolo dove ‘’ completamente l’ex marito, questa volta èa voler dire qual. In I’m too big for you la cantante colombiana ha infatti espresso tutto quello che pensa sullastoria dell’ex compagno con lacompagna Clara Chia Marti. “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”, queste le parole del brano che si è rivelato essere una vera e propria bomba, subito virale sui social e sulle piattaforme musicali.ha volutore e dire la sua in maniera, però, velata. Con un post pubblicato su Twitter in merito alla questione del ...