Shakira | la nuova fidanzata di Piqué reagisce alla canzone

... è davvero importante per chi vuole trovare unaemozione. Cerchi un nuovo stile di vita! ... la Russia impiega i detenuti 13 Gennaio Musica Music Sessions #53: il discusso singolo di13 ...... è una delle penne più originali, fresche e carismatiche dellascena pop urban contemporanea, ... la Russia impiega i detenuti 13 Gennaio Musica Music Sessions #53: il discusso singolo di...Shakira all'attacco dell’ex marito Gerard Piquè in Music Sessions Vol. 53, l'ultimo singolo della cantante colombiana realizzato in collaborazione con il dj e ...La popstar colombiana ha infatti pubblicato il nuovo brano "Music Sessions Vol. 53" che, realizzato con il produttore Bizarrap, è pieno di frecciatine a Piqué. Strofa dopo strofa, infatti, la cantante ...