Shakira insulta Piqué nell'ultima canzone col produttore omaggiato da Dybala VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) C'eravamo tanto amati.le suona per le rime a. Dopo aver raccontato tutta la propria sofferenza nel singolo "Monotonia",...

Calciomercato.com

Wanda chel'altra, Wanda cheIcardi, Wanda che si sfila l'anello nuziale e posta l'... Un po' come un mesetto fa è accaduto per la cantantee il difensore del Barcellona Gerard ...non se lo meritava'. "La concha di tua madre". Barcellona, crisi di nervi: PiquéGriezmann Shakira distrugge Piqué nell'ultima canzone, e quanti insulti alla sua ... La cantante viraliza su última canción, cargada de puyas dirigidas a Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía ...Acabemos rápido. Lo que ha hecho Shakira con los ridículos huesecillos de Gerard Piqué es la Capilla Sixtina del despecho, la Kaaba de la venganza, el Taj Mahal de la ley del talión. Desde hoy y hasta ...