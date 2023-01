Shakira e BZRP | testo e traduzione della canzone contro Piquè

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha risposto al tradimento dell’ex marito usando il suo linguaggio, la musica: l’artista ha scritto unaGerard Piqué. La cantante colombiana, ospite del produttore argentino, ha attaccato il calciatore e la sua giovane fidanzata Clara Chia Marti. Il brano ha ottenuto 50milioni di visualizzazioni su YouTube in un giorno, miglior debutto di sempre per unalatina. La coppia si è separata nel giugno del 2022, la loro relazione è durata 11 anni.di Music Sessions Vol. 53, (Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh) Oh-oh (Oh-oh) (Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh) Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te las das de campeón Y cuando te necesitaba diste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo debí botar ese gato Una ...

Dopo le , infatti,ha scelto di prendersi una piccola rivincita . Come Attraverso la ... Visto il successo diMusic Session #53 sui social non ci sono dubbi.E' ormai noto a tutti, anche all'ex moglie, che non ha perso occasione per lanciare ... un Rolex con un Casio, tipi come te prendono donne uguali a te' recita nel brano 'Music Sessions ...Shakira si apre al cambiamento dopo la rottura con Gerard Piqué con una nuova canzone-vendetta e con un liscio perfetto ...Nella canzone Sessions #53, del rapper Bizarrap in collaborazione con Shakira, la cantante si leva qualche sassolino dalla scarpa verso l'ex Piqué e il suo tradimento. Ma come hanno reagito i destinat ...