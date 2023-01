Settimana preghiera unità cristiani | incontri ecumenici a Bolzano | Merano e Bressanone Salvaterra referente diocesano | auspico una sana

Diocesi di Padova

'Imparate a fare il bene, cercate la giustizia!' (Is 1,17) è il tema delladiper l'unità dei cristiani, che si svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio. Nella diocesi di Bolzano - Bressanone " informa una nota - sono previsti tre incontri ecumenici: a ...Rinnovando sentimenti di stima e amicizia, sette diverse Chiese cristiane presenti nel nostro territorio si accingono a vivere ladiper l'unità dei cristiani. Si tratta di un'esperienza ecumenica che nella Diocesi di Ragusa da ormai da 30 anni riunisce, sotto la comune fede in Gesù risorto, i rappresentanti ... Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani - Chiesa di Padova ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio in Italia, si sono registrati 84.076 nuovi positivi al Coronavirus, il 38,2% in meno rispetto alla s ...sette diverse Chiese cristiane presenti nel nostro territorio si accingono a vivere la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ...