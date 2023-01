“Serve un’indagine” Brutte cose sul GF Vip | è arrivata una segnalazione

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sembrava quasi impossibile ormai, ma invece c’è qualcuno che ha deciso di indagare a fondo sulla storia che ha generato tanto scalpore ed indignazione tra i telespettatori del GF Vip 7. Due puntate fa Antonella Fiordelisi ha trionfato al televoto come preferita dal pubblico. Adesso, il Codacons ritiene serva “verifica”. Qualsiasi sondaggio del web suggeriva un esito completamente opposto. Durante la 25esima puntata del GF Vip 7, la preferita dello spiato appartamento di Cinecittà sarebbe dovuta essere Oriana Marzoli, invece penalizzata. Antonella Fiordelisi è stata aiutata dai bot, come sostengono in tanti? Il Codacons ha parlato. GF Vip, dura presa di posizione del Codacons “Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà, ...