Serie A | Virtus Bologna in lutto | è morto Fultz

La 2a giornata di ritorno del Campionato diD è in programma domenica 15 gennaio alle 14.30. Il turno si apre con due anticipi al sabato. ... Varese -Ciseranobergamo (Andrea Palmieri di ...LaEntella ha otto punti in più del Rimini anche se ha segnato due gol in meno (27 contro 29)... LA 22a GIORNATA DEL CAMPIONATO DIC GIRONE B E LA CLASSIFICASabato 14 gennaio: il Pordenone ospita la Virtus Verona allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match della ventiduesima giornata della Serie C 2022/23. Calcio d’inizio alle 14:30, diretta DAZN ed ...La Virtus Bologna e il basket piangono John Fultz, grande ex delle V Nere morto a 74 anni. Ad annunciare la notizia della scomparsa il figlio Robert sui social: "Vola alto guerriero di luce. Caro Papi ...