Serie A | la polizia sequestra gli striscioni ai tifosi del Napoli | controlli stringenti per il match contro la Juve

I tifosi della squadra azzurra sono stati perquisiti direttamente dagli agenti diche oggi, 13 gennaio, hanno sostituito gli steward per garantire il blocco all'esterno di oggetti pericolosi....dilocale è solo l'ultimo atto di un processo di attuazione delle legge regionale che ha previsto unadi attività e iniziativa per uniformare l'azione e l'immagine dellalocale ...Le vecchie volpi giocano a nascondersi. ''Napoli la piu' forte del campionato, conta piu' per loro che per noi'', azzarda Max Allegri alla vigilia della sfida scudetto del Maradona. ''Non mettere capp ...I provvedimenti della Polizia Municipale per la partita di domenica 15 gennaio Cosenza-Benevento La Polizia Municipale, per la partita Cosenza Benevento, ...