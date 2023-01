Serie A | Dybala guida la Roma di Mourinho in Coppa Italia

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 00:09:01 Giorni caldissimi per il calciono! On gol dell’argentino Paolobasta aldal portoghese Josébattere un solido Genovache ha resistito all’assalto di “Loba”, e ha raggiunto i quarti di finale delin cui potrebbe incontrare il Napoli… o il Cremonese. Il neocampione del mondono doveva apparire per rimediare all’Olimpico. La gara è stata dominata dallafin dall’inizio, ma è chiaro che senza il ‘Gioiello’ laè meno. È curioso come in così poco tempo si sia creata questa comunione tra il calciatore e il suo allenatore, che elogia la sua nuova stella ogni volta che può, e anche con il pubblico, che lo acclama al livello del capitano, Lorenzo ...