Serie A Credem Banca | il programma del weekend

(Di venerdì 13 gennaio 2023) SuperLega4a giornata di ritorno: sabato alle 18.00 Taranto ospita Verona con diretta RAI Sport, domenica alle 15.30 Civitanova e Monza. Alle 18.00 Perugia – Padova e Milano – Modena con live Rai Sport. Alle 20.30 Piacenza – Siena e Cisterna – Trento Il girone di ritorno della SuperLegaentra nel vivo con le sfide della 4a giornata insabato 14 e domenica 15 gennaio. La capolista Perugia finora non ha perso un colpo, mentre alle spalle dei Block Devils c’è una lotta serrata che non risparmia sorprese in un torneo fin qui imprevedibile dal secondo posto in giù. La quarta giornata si apre con l’anticipo di sabato 14 gennaio tra Gioiella Prisma Taranto e WithU Verona, in campo alle 18.00 davanti alle telecamere di Rai Sport. Si tratta dello scontro diretto n. 15 tra i ...