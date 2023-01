Serena Bortone spiega di essere stata affetta da una sindrome

Fanpage.it

Da giorni in video con la mano destra fasciata,ha svelato il mistero sulla sua condizione: ecco di cosa soffre la conduttrice Rai. Il pubblico aveva notato l' evidente fasciatura con cuisi era mostrata in onda, ma ...ha fatto preoccupare i telespettatori dopo essersi mostrata in diretta con una fascia sulla mano . La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha dichiarato di aver subito un intervento, ... Serena Bortone da giorni in tv col braccio fasciato: Ho la sindrome di De Quervain Serena Bortone ha fatto preoccupare i telespettatori dopo essersi mostrata in diretta con una fascia sulla mano. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha dichiarato di aver subito ...Da qualche giorno i telespettatori di “Oggi è un altro giorno“, programma in onda al pomeriggio su Rai1, hanno notato la fasciatura al braccio destro di Serena Bortone. In molti, anche sui social, si ...