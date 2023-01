Serena Bortone fa una confessione choc

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai Uno ieri, 12 gennaio,ha colto l’occasione per poter fare chiarezza – per la prima volta – su quanto accadutole durante gli ultimi giorni. Nello specifico, facciamo riferimento a un problema di salute che pare stia coinvolgendo e preoccupando il pubblico da casa. D’altronde, come sicuramente avrà notato la maggior parte dei telespettatori, la conduttrice romana si è presentata in studio con gran parte del braccio destro fasciato. Ecco il motivo che si cela dietro tutto questo e ladella nota presentatrice. Le dichiarazioni e ladiDunque, dopo tante supposizioni e ipotesi,ha finalmente rotto il silenzio durante ...