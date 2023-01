“Senza Allegri sono morto” | panico e terrore in casa Juventus

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le critiche attorno a Maxsempre state molto feroci, ma le otto vittorie di fila hanno messo a tacere diversi suoi detrattori. Finalmente stiamo assistente alla tanto attesa rinascita della, con la Vecchia Signora che dopo un inizio di stagione davvero fallimentare ha saputo rialzare la propria testa e ha iniziato a infilare la bellezza di ben otto vittorie consecutive. Gran parte del merito deve indubbiamente essere attribuito a Massimiliano, con il Conte Max che ha saputo trovare la quadra e soprattutto non si è fatto abbattere dalle continue critiche e richieste di esonero nei suoi confronti. JuveDipendenzaQuesto però ha portato a prendersi una bella rivincita non soltanto all’allenatore campione d’Italia sia con il Milan che con la, ma anche a tutti coloro che ...

Parlapeli sulla lingua Paolo Di Canio , storico ex attaccante, a proposito del campionato di ... E questolo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi e basta. Ma dove si può ...E adesso la squadra disi trova di fronte all'esame di laurea contro la prima della classe, ...idee e mai pericolosa. De Ketelaere, ancora una volta, si è dimostrato poco pericoloso e ...E questo Allegri lo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi ... equilibrio garantito dal modulo 3-5-2 è riuscita ad ottenere otto vittorie consecutive senza subire gol. La difesa cresciuta ...La 18ª giornata di Serie A si apre con Napoli-Juventus. Alle ore 20.45, al Maradona, sarà scontro di vertice tra gli azzurri, primi a 44 punti, e i bianconeri, secondi a 37. La squadra ...