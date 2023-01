Sentenza in diretta | “Può solo vincere tutte le partite”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra poco andrà in scena il big match tra Napoli e Juventus, che si sfideranno nella fantastica cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. Le inseguitrici sperano ovviamente in un pareggio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... la Corte d'appello di Palermo ha confermato lacon cui, il 18 marzo 2021, il Tribunale di ... alloradal luogotenente Antonio Lubrano), nell'ottobre 2015 sequestrò denaro contante per ..."Siamo soddisfatti e felici - il commento dellainteressata all'uscita dall'aula del tribunale, riportato dall' Ansa - adesso aspettiamo di leggere le motivazioni della".Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Calcio di rigore e spiegazione in diretta: tutta la verità che coinvolge la Juventus ma anche la Roma di Mourinho. Parola all’esperto. Un solito filo rosso in grado di contraddistinguere ogni singola ...