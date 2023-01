“Sempre più sexy” Alessia Marcuzzi | il vestitino non lascia spazio all’immaginazione | tripudio di forme – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha spiazzato tutti i suoi followers mettendo in rete unagrafia spaziale: ilcopre ben poco, cheè una conduttrice famosa praticamente in tutta Italia. La romana è stata per anni il volto di Mediaset e ha condotto i programmi di punta dell’azienda di Berlusconi. Passata in Rai, la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.