Scuola | Valditara | docenti tutor saranno pagati di più

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Certo, idi più". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un'intervista a Radio24. "Avranno dei compiti aggiuntivi e dovranno essere ...

"Certo, i docenti tutor saranno pagati di più". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un'intervista a Radio24. "Avranno dei compiti aggiuntivi e dovranno essere formati soprattutto nel campo psicologico e pedagogico - aggiunge - . Ne abbiamo parlato con i sindacati e ...Intervenuto questa mattina a Radio 24, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeè tornato sulla vicenda del docente tutor: 'Il docente tutor non è un collega ...caratterizza la...Intervenuto questa mattina a Radio 24, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sulla vicenda del docente tutor: “Il docente tutor non è un collega gerarchicamente sovrord ..."Ancora una volta la politica aquilana ignora i bisogni degli studenti e delle studentesse". Così l'Uds dell'Aquila.