Scuola | Valditara | contro di me striscioni provocatori che mi ricordano gli anni di piombo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il ministro dell’Istruzione Giuseppetorna a condannare le scritte e le dichiarazioni esaltate degli studenti che lo hanno inserito tra i mandanti morali delle morti bianche sul lavoro dopo che l’Inail ha negato negato il risarcimento allo studente Giuliano De Seta. Il ragazzo è morto lo scorso settembre mentre svolgeva il suo percorso di alternanza-lavoro. Il messaggio sugliapparsi davanti al Ministero dell’Istruzione che accusavano il ministro di essere tra i mandanti della morte di tre studenti nell’alternanza-lavoro, assieme a Confindustria e a Draghi, sono perinaccettabili. “Mianaloghiapparsi 40fa e che hanno portato ad una conflittualità degenerata in atti che non vorrei ...

Il Ministroha concluso il suo intervento a Radio 24 parlando di alternanzalavoro, dopo l'incontro sulla sicurezza con la Ministra Calderone di pochi giorni fa: 'Lo striscione mi ricorda quelli ...Ancora il ministronel suo intervento a Radio 24 . Questa volta l'argomento è legato agli insegnanti italiani:... quindi anche questo refrain di continuare a dare addosso a unache ha ...La lettera che ho mandato alle famiglie degli studenti fa parte di una strategia sull'orientamento, affinché possano avere gli strumenti per scegliere un determinato indirizzo, percorso per il ...Il ministro dell’Istruzione Valditara non ha trovato di meglio da fare che impegnare gli avvocati del suo ministero per una denuncia contro gli studenti.