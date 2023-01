Scoperta choc nel bosco | senza vita | era lì da tanto tempo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Macabranei boschi di Avio, in Trentino Alto Adige. Qui, il corpo di un uomo, in evidente stato di decomposizione, è stato ritrovato da un escursionista. Siamo ai piedi del Corno della Paura, sul Monte Vignola. L’uomo ha avvertito immediatamente i soccorritori che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e del pessimo stato del cadavere. Dubbi e incertezze sull’identità del deceduto, che potrebbe essere rimasto lì per qualche mese, prima di essere ritrovato. I soccorritori infatti raccontano delle pessime condizioni del cadavere, a causa della lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli animali selvatici. Secondo le loro analisi sul posto, si tratterebbe di un uomo morto, con ogni probabilità, un paio di mesi fa. L’ipotesi che va per la maggiore è che l’uomo fosse probabilmente un escursionista precipitato in un ...