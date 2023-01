Scooter contro un cinghiale | in coma un 58enne a Roma

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È inilno che ieri sera, nella periferia nord di, ha investito in pieno unche camminava sulla strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 in via Cassia Nuova, all’incrocio con via Oriolono. È inilno che ieri sera, nella periferia nord di, è finito con il suounIlsi è scontratol’animale che camminava sulla carreggiata: il motociclistica è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale diCapitale. Nei ...

Losi è distrutto nello scontro, fortissimo. Il cinghiale avrebbe attraversato la strada, sbucando fuori dal parco dell'Insugherata, già noto per altre vicende di questo genere.L'incidente in via Cassia Nuova. A causa del buio non avrebbe visto l'animale in strada Un 58enne è rimasto gravemente ferito a Roma dopo essere finito con il suoun cinghiale che si trovava sulla strada. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Cassia Nuova, incrocio con via Oriolo Romano, zona nord della Capitale. L'uomo era a ...È in coma il 58enne romano che ieri sera, nella periferia nord di Roma, è finito con il suo scooter contro un cinghiale.Perde il controllo della moto dopo scontro con un cinghiale a Roma: gravissimo motociclista L’incidente è avvenuto a Roma tra via Cassia Nuova e via Oriolo Romano. L’uomo… Leggi ...