Scontri ultras | si va verso un decreto che vieta la trasferte ai tifosi di Roma e Napoli

- Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha spiegato che i provvedimenti saranno di tipo temporaneo in attesa che saranno ultimate le identificazioni dei responsabili delle due tifoserie e che ...Dopo gliin autostrada tradi Roma e Napoli si parla di interventi repressivi e di divieto di trasferta. Ma sarebbe davvero quella la soluzione Non per chi il tifo lo vive in prima persona e ... Scontri ultras, verso stop trasferte tifosi Roma e Napoli Dopo gli scontri in autostrada tra ultras di Roma e Napoli si parla di interventi repressivi e di divieto di trasferta. Ma sarebbe davvero quella la soluzione Non per chi il tifo lo vive in prima per ...In arrivo un decreto ad hoc che vieterà le trasferte delle tifoserie di Napoli e Roma. Il possibile provvedimento del ministro Piantedosi arriva all'indomani degli scontri lungo l’Autostrada A1.