Sciroppi contaminati | allerta Oms | «Rischi gravi nei bimbi | non usateli» Ecco quali sono i farmaci pericolosi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Èin Europa per dueindividuati dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) nella regione. Si tratta di medicinali per la tosse e per i...

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un'allerta in Europa sui potenziali rischi di due marche di sciroppi identificati e definiti "scadenti" identificati in Uzbekistan ma che circolano anche nel territorio Ue: si tratta dell'Ambronol e il Dok - 1 Max, entrambi prodotti dell'azienda Marion Biotech. Attenzione, scatta l'allarme su alcuni sciroppi che potrebbero provocare gravi conseguenze nei bambini.