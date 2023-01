Sciopero dei benzinai ‘congelato’ dopo l’incontro con il governo Martedì il secondo round

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mentre i gestori degli impianti di carburante sono tutt’ora impegnati in uno stretto colloquio con l’esecutivo a Palazzo Chigi, per tentare di risolvere le numerose problematiche legate al settore, intanto una ‘buona nuova’ è stata appena ufficializzata: l’annunciatodei carburanti indetto per il 25 ed il 26 gennaio è stato. Bearzi (Figisc): “Loè congelato. Siamo in attesa di capire quando ilci convocherà” Parlando di un incontro definito “proficuo“, il presidente della Figisc, Bruno Bearzi, ha infatti affermato che “Loè congelato. Siamo in attesa di capire quando ilci convocherà. Hanno promesso nei prossimi giorni“. Nella prima parte di questa riunione hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo ...