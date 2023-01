Sciopero dei benzinai congelato dopo l' incontro col governo Il 17 un nuovo tavolo

... decisione sullodopo Dl 'Apprezzato il chiarimento avuto con governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l'aumentoprezzi, né per le ...Già nei prossimi giorni, le organizzazionigestori si rendono disponibili ad affrontare i temi sul tavolo e a individuare strumenti anche normativi utile ad affrontare sia la contingenza che ...ROMA (ITALPRESS) – Al termine dell’incontro tra i sindacati rappresentativi dei distributori e il governo sul caro carburanti, i ...Lo sciopero dei benzinai è (per ora) congelato. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro con i gestori dei distributori di carburante che hanno proclamato lo ...