Sciopero dei benzinai congelato | attesa per il decreto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ... secondo fonti del governo dovrebbe essere bollinato stasera e, dopo il passaggio al Quirinale, potrebbe essere pubblicato a partire da domani in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un testo che ...

- La trattativa con le associazioni riprenderà martedì 17. Si valuta l'ipotesi di fornire su internet il prezzo medio del carburante anziché esponendo un cartello davanti alle pompePer quello che riguarda le organizzazionibenzinai, le polemiche finiscono qui", fanno sapere al termine dell'incontro. Ma è presto per revocare loproclamato il 25 e 26 gennaio: ora, ...Lo sciopero dei benzinai resta confermato per ora, ma è “congelato” perché il Governo incontrerà le sigle sindacali nuovamente prima del fermo previsto il 25 e 26 gennaio. Il governo ha assicurato ier ...Sciopero domani mattina, sabato 14 gennaio, nelle due ultime ore di turno e presidio dalle 9.30 alle 13 davanti il punto vendita Coop di Via Francesco Daverio a Varese. La Filcams Cgil chiede la riape ...