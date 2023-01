Sciopero benzinai per ora confermato | ma spiragli per la revoca | verso nuovo incontro governo - sindacati

Agenzia ANSA

Congelato lodeiper il 25 e il 26 gennaio fino al nuovo tavolo con il governo che dovrebbe aver luogo nella giornata del 17 gennaio. Al tavolo di questa mattina erano presenti il sottosegretario ...MILANO - Si risolve con un congelamento dellodeil'incontro tra i sindacati dei distributori di carburante e il governo. "Apprezzato il chiarimento avuto con il Governo, che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non ... Benzinai in sciopero il 25 e il 26. Meloni: 'Nessuno scarica barile' - Cronaca Lo sciopero dei benzinai è (per ora) congelato. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro con i gestori dei distributori di carburante che hanno proclamato lo ...Faib Confesercenti: "Gestori parte lesa, i dati del Ministero dell'Ambiente confermano aumenti in linea con il rialzo delle accise" ...