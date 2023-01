Sciopero benzinai congelato Palazzo Chigi | martedì tavolo tecnico tra governo e sindacati

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lodeiè (per ora). Lo riferiscono fonti didopo l'incontro con i gestori dei distributori di carburante che hanno proclamato lo stop....

Agenzia ANSA

leggi anche Caro benzina, la speculazione c'entra davvero qualcosa Dopo aver annunciato unocollettivo deiper il 25 e 26 gennaio, i rappresentanti delle categorie (Faib, Fegica e ...Dopo l'incontro con il governo sugli aumenti dei prezzi dei carburanti, iconfermano lodel 25 e 26 gennaio. All'incontro erano presenti la Faib, la Fegica e la Figisc. Per l'esecutivo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro per le ... Benzinai in sciopero il 25 e il 26. Meloni: 'Nessuno scarica barile' - Cronaca Benzina, il Governo riceve i sindacati del settore: "Inaccettabile essere definiti speculatori" I rappresentanti dei distributori di benzina e gasolio hanno incontrato oggi una delegazione del governo ...Roma, 13 gen. (askanews) - Dopo l'incontro con il governo sugli aumenti dei prezzi dei carburanti, i benzinai confermano lo sciopero del 25 e ...