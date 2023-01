Sci | Kilde vince il Super G di Wengen Paris quinto - Sport - Altri Sport - quotidiano net

la Repubblica

Il norvegese rovina la festa svizzera, con Odermatt solo terzo alle spalle di Rogentin. Sorriso azzurro con ...Nella classifica generale di Coppa del Mondo Odermatt ha 360 punti di vantaggio su: 1106 per lo svizzero, 746 per il ... Sci, Kilde beffa gli svizzeri e vince il superG di Wengen: Shiffrin lo festeggia coi Rolling Stones Uno straordinario Aleksander Aamodt Kilde ha vinto o, per meglio dire, ha dominato il superG di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino… Leggi ...Il norvegese Aleksander Kilde - 30 anni e successo n.18 per il fidanzato della supercampionessa Usa Mikaela Shiffrin - ha vinto in 1.47.84 il superG di cdm di Wengen. Alle sue spalle gli svizzeri Stef ...