Sci | Cdm; KIlde vince superG Wengen | Paris 5 o e soddisfatto

Il norvegese Aleksander Kilde - 30 anni e successo n. 18 per il fidanzato della supercampionessa Usa Mikaela Shiffrin - ha vinto in 1.47.84 il superG didi Wengen. Alle sue spalle gli svizzeri Stefan Rogentin in 1.48.11 e il leader di coppa e di disciplina Marco Odermatt in 1.48.50. Per l'Italia - in un superG piu' lungo e veloce del solito per la ...Il dt Carca si affida a Maurberger, Sala, Vinatzer, Razzoli, Gross, Kastlunger e Canins ROMA - Sono sette i convocati azzurri che prenderanno parte allo slalom maschile di Coppa del Mondo a Wengen in ... Sci: cdm, Paris 6/o nella prima prova di discesa a Wengen (ANSA) - WENGEN, 13 GEN - Il norvegese Aleksander Kilde - 30 anni e successo n. 18 per il fidanzato della supercampionessa Usa Mikaela Shiffrin - ...Il dt Carca si affida a Maurberger, Sala, Vinatzer, Razzoli, Gross, Kastlunger e Canins ROMA (ITALPRESS) - Sono sette i convocati azzurri ...